Konfederacja oraz "słowa skandaliczne i niedopuszczalne". Skąd u nich przyzwolenie na przemoc wobec dzieci?

Tak zwana ustawa Kamilka - nazwana tak, by upamiętnić tragicznie zmarłego 8-latka z Częstochowy - miała być takim momentem. Chodzi wszak o zapobieganie przemocy wobec dzieci - coś, z czym, wydawać by się mogło, trudno się nie zgodzić i nie mówić jednym głosem.

Ustawa od początku powstawała ponad tradycyjnymi podziałami politycznymi. Do Sejmu trafiła nie jako projekt ministerialny, a poselski. Złożył go wiceminister sprawiedliwości z Suwerennej Polski - Marcin Romanowski. Ale przez kilkanaście miesięcy nad ustawą pracowali z nim prawnicy i społecznicy, którym z władzą niekoniecznie po drodze.

Dlaczego? Na żadnym etapie prac nad ustawą w Sejmie nie często zabierali głos w sprawie proponowanych rozwiązań. A jeśli już to robili, zwykle w takim stylu jak Janusz Korwin-Mikke, który w kontekście ustawy mówił o "niszczeniu normalnych stosunków w rodzinie", przekonywał, że dzieci nie należy straszyć pedofilią, bo od tego "co dziesiąte dziecko sobie pomyśli: aha, to ta pedofilia to jest coś fajnego", a także podkreślał, że dziecko powinno "bać się ojca".