Komitet nadzorujący realizację KPO może się zbierać raz na rok. "To będzie fasadowa instytucja"

Rząd był zobligowany do powołania komitetu w ramach jednego z tak zwanych kamieni milowych. Komitet Monitorujący "do spraw planu rozwojowego" ma za zadanie skuteczną realizację KPO.

Z projektu regulaminu komitetu, do którego dotarliśmy, wynika jednak, że miałby on obowiązek zbierać się "co najmniej raz w roku z inicjatywy Przewodniczącego".