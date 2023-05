Pierwszy na mecie zgarnia wymarzony róż. Luigi był ostatni. Wygrał tyle, że postanowił to powtórzyć

Dziś to wyblakła koszulka z mnóstwem dziurek, bardziej beżowa niż różowa. Oprawiona w szklaną ramę, stoi w salonie wnuka Learco Guerry - Learco Guerry Juniora. Jego dziadek zdobył ją w 1931 roku i to ten moment należy traktować jako chwilę narodzin "różowej gorączki".

Od tamtej pory na koniec każdego dnia włoskiego wyścigu na zwycięzcę danego etapu czeka różowa koszulka. "Marzyłem o niej, od kiedy byłem dzieckiem", "Tego nie da się opisać słowami. To uczucie, kiedy zakładasz maglia rosa, to najlepsze, co może się w życiu przytrafić sportowcowi", "Kiedy jedziesz ubrany na różowo, to publiczność i cały peleton darzą cię takim niesamowitym szacunkiem" - opisują kolarze z całego świata w spocie Giro d’Italia.