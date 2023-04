"Kogo pani tam ma? Wszystkich. Wszyscy, którzy tam są, są moi"

Wtorek, 20 kwietnia 1943, godzina druga w nocy. 17-letni Leon Najberg schodzi do bunkra przy ulicy Świętojerskiej 38. Miejsc jest 60, osób - 120.

Jego straszy brat, jeniec wojenny, zginął w niemieckiej niewoli. Siostra i matka zostały zamordowane w Treblince. Młodszy, partyzant, jeszcze przed powstaniem zginął, walcząc z Niemcami . Ojciec zmarł na tyfus. Kiedy Leon dowiedział się o planach żydowskiej konspiracji, chciał dołączyć do bojowców, ale nie było dla niego broni. Może za kilka dni, kiedy trzeba będzie zmienić którąś z koleżanek lub kolegów.

Komendant podwórka, inżynier Sławek Mirski, mówi do ukrytych, że bunkier musi stać się twierdzą. Wyjaśnia, że mogą spędzić tu nawet kilka miesięcy. I że wraz z biegiem zdarzeń miejsce to może zamienić się w ich wspólny grobowiec. "Cokolwiek by się z nami stało, prosił, aby tym razem nie być biernym wobec okupanta" - opisze ten moment 17-latek. Jego wspomnienia - "Ostatni powstańcy getta" - na 50. rocznicę wybuchu postania wyda Żydowski Instytut Historyczny.