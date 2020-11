Amerykański prezydent wszystkich Polaków

Na polonijnych forach gwarno. Tematyka: od sasa do lasa. Na grupie "Polacy w New Jersey" Ania z Linden prezentuje ofertę ciasteczek na każdą okazję, a Vitek z Parlin zachęca do zakupu miodów prosto z pasieki. Grupa "Polacy w Denver" cieszy się ze zwycięstwa Igi Świątek na Roland Garros i dyskutuje o tym, w którym monopolowym w mieście da się kupić polską pigwówkę i orzechówkę. Na wallu "Polonia Chicago USA" oferty wymiany zbitych szybek w smartfonach plus rozmowy o tym, czy legalnie jest instalować sobie kamery na balkonie. O polityce nic. No, prawie. Bo wystarczy jeden link, jedno nawiązanie do nadchodzących wyborów, jedna kropla politycznego oleju, by zaczęło porządnie skwierczeć.