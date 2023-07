Wielki strach kobiet. "Boję się być w ciąży, bo dziewczyny w moim wieku umierają"

22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dopuszczalne wcześniej przeprowadzanie aborcji w przypadku uszkodzenia lub wad płodu jest niezgodne z polską konstytucją. Obecnie w Polsce aborcja jest dopuszczalna tylko w dwóch przypadkach:

gdy ciąża jest skutkiem gwałtu;

gdy ciąża zagraża życiu kobiety.

Choć rozwiązanie ciąży jest dopuszczalne, gdy zagraża ona życiu kobiety, po wejściu w życie wyroku TK umierają na porodówkach cztery młode ciężarne.

To, że Polki boją się zachodzić w ciążę, widać w badaniach United Surveys dla RFM FM i "Dziennika Gazety Prawnej", przeprowadzonych pod koniec 2021 roku. Pytanie brzmiało: "Czy Pani/Pana zdaniem wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji i wynikające z niego zaostrzenie prawa aborcyjnego miało wpływ na decyzję Polek i Polaków o posiadaniu dzieci?". 45,5 proc. ankietowanych odpowiedziało, że wyrok TK "zmniejszył chęć posiadania dzieci". Kolejne śmierci młodych kobiet w ciąży potęgują strach.

O strachu ciężarnych rozmawiam z Marleną Ewą Kazoń, psychoterapeutką par i małżeństw, psychoterapeutką traumy EMDR i brainspotting, psychoonokolożką.

Psychoterapeutka traumy Marlena Ewa Kazoń mówi, że pacjentki boją się zachodzić w ciążę w dojrzałym wieku Archiwum prywatne

Iga Dzieciuchowicz: Na co dzień współpracuje pani z osobami, które doświadczyły różnych traum. To często kobiety po ciężkich chorobach, poronieniach, pacjentki, które od wielu lat starają się o dziecko. To też kobiety w ciąży, które odczuwają rozmaite lęki i potrzebują wsparcia. Czy coś je łączy?

Marlena Ewa Kazoń: Moment, w którym kobieta decyduje, że chce zostać matką lub dowiaduje się, że jest w ciąży – to czas wielkiej wewnętrznej przemiany. W ciąży często dokonujemy wielu zmian, nie tylko dla siebie, lecz przede wszystkim dla dziecka. Jeżeli na przykład byliśmy wychowywani w dysfunkcjonalnej rodzinie, to nie chcemy podobnego losu dla swojego dziecka. Często obserwuję ogromny progres terapeutyczny właśnie wtedy, gdy kobieta przygotowuje się psychicznie i emocjonalnie do roli matki. Wiele z nich właśnie wtedy rozpoczyna psychoterapię. Najczęściej pracuję z nimi metodą analizy prenatalnej więzi, by każda z kobiet zaczęła czuć i miała świadomość bycia i stawania się mamą. Kobiety chcą być świadome, czuć się bezpiecznie. To dla nich czas przełomu, bo dla dziecka są w stanie zrobić o wiele więcej niż przez całe życie dla siebie samej.

W jakim sensie?

Kobiety zaczynają wówczas stawiać granice w relacjach partnerskich i rodzinnych, czasem podejmują decyzje radykalne i opuszczają relacje, które im nie służą. Bywa, że opuszczają relacje nawet z ojcem dziecka. Zrywają z nałogami. Często mówią o tym, że po raz pierwszy naprawdę o siebie dbają: zdrowo jedzą, ćwiczą, chodzą na spacery, starają się odciąć od negatywnych emocji, przeżyć i wspomnień. Bez poczucia winy stawiają siebie na pierwszym miejscu, formują się do roli matki, są bardziej pewne siebie. Być może to atawizm, instynktowna potrzeba chronienia potomstwa, ale podczas ciąży wiele kobiet przechodzi ogromną przebudowę osobowości. Potrafią powiedzieć "nie" – nie chcą być dalej w roli ofiary, stają się bardziej stabilne emocjonalnie. Z drugiej strony odczuwają nowy nieznany wcześniej rodzaj strachu. To strach o zdrowie swoje i dziecka.

Czego się boją?