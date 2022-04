Lekka kraksa. Ich bawią zupełnie inne rzeczy, sorry

Urodziłam się w 1987 roku. Pytana o ważne wydarzenia historyczne z mojego życia, bez mrugnięcia okiem mówię o wejściu Polski do Unii Europejskiej. 1 maja 2004 roku byłam w liceum. I długo mogę opowiadać o atmosferze święta, ekscytacji towarzyszącej temu wydarzeniu. - Ależ to było! - mogłabym zakrzyknąć. Tyle że to chyba nieprawda.

O zawodności ludzkiej pamięci niech świadczy nie tylko to, że nie pamiętam dziś, kto mi to serce wtedy złamał, ale też, że jedyne, co o wejściu do UE w tamtych dniach napisałam, to żart licealnej koleżanki, że "jakby nie patrzył, nie jesteśmy już Azjatami".