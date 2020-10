"Nie ma dialogu w Polsce. I to nie jest wina Kościoła"

Urodził się 30 maja 1965 r. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego, czyli jezuitów, w 1985 roku. Święcenia kapłańskie przyjął jedenaście lat później w Krakowie z rąk kard. Franciszka Macharskiego.

To rozmowa - cytując księdza rzecznika - o całym Kościele, a to oznacza, że nie tylko o rzeczach dobrych, a też o grzechach i słabościach. Ks. Gęsiak został "ustami biskupów" w czasie niezwykle wymagającym dla Kościoła - w samym środku sporu o LGBT, przyspieszającej sekularyzacji i zbliżenia się biskupów do ośrodka władzy w Polsce.