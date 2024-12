"Nawrocki ma problem, który nazwałbym kulinarnym"

Najbardziej elokwentny wśród kiboli i najbardziej kibolski wśród elokwentnych, ale budzi umiarkowany entuzjazm wśród partyjnych wyjadaczy. Dlaczego Jarosław Kaczyński postawił na prezesa IPN mimo niechęci struktur PiS z Pomorza? Co łączy go z zatrzymanym w ostatni czwartek gangsterem "Olem"? Dlaczego skazywany za poważne przestępstwa freak fighter "Wielki Bu" może odwiedzać go "na kawkę" i co jeszcze z przeszłości kandydata budzi największy niepokój?