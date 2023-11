Kto zabił 19-latka w centrum Katowic? Po sześciu latach procesu oskarżony wychodzi na wolność

19-latka zabił nad ranem kibic, który wrócił pociągiem z meczu. O zbrodnię oskarżony jest Dariusz N., który twierdzi, że nie był na tym meczu. Nikt ze świadków nie widział go na miejscu zbrodni. Bilingi telefoniczne jego zdaniem wskazały, że był gdzie indziej. Na ciele nastolatka nie znaleziono jego śladu DNA. Zaraz po zbrodni uciekł za granicę, ale chciał się oddać w ręce śledczych w zamian za przyrzeczenie, że nie wsadzą go za kraty. W końcu go złapali, zamknęli i po sześciu latach wypuszczają.