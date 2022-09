Żerowały na ciałach martwych ryb. Przetrwają gnicie rzeki? Brak wody? "Dostaną w kuper"

Aleksander Przybylski: Nad Odrą w okolicach Deszczna po raz pierwszy i póki co jedyny raz w życiu zobaczyłem żołnę. To było jak spotkanie z rajskim, kolorowym ptakiem. A jakie są państwa nadodrzańskie zachwyty?

Dr Ewa Burda*: Kanie! Rude i czarne. One unoszą się i kołują z gracją, którą jest niepodrabialna. Nie bez powodu angielska nazwa kani rudej to red kite, czyli czerwony latawiec. Tereny wzdłuż Odry to jedno z najliczniejszych siedlisk tego rzadkiego ptaka w Polsce. Ja sama pochodzę z Nowej Soli i spacery wzdłuż Odry, obserwowanie tutejszej przyrody, sprawiły, że wybrałam mój zawód.