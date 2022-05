Polska? "Państwo autorytarnie wpychające się w ludzką intymność. Mówiące, kogo wolno kochać, a kogo nie"

Polska ma problem z uznaniem, że seks jako przyjemność, niekoniecznie pełna zobowiązań, jest czymś dobrym. Nigdy nie doszło tu do rewolucji seksualnej i stąd między innymi powszechne przekonanie, że dobry seks musi łączyć się ze zobowiązaniami, a ten bez nich jest podejrzany i gorszy. Istnieje też podwójny standard w myśleniu o tym, co wolno mężczyznom, a co kobietom. Jeżeli ktoś uprawia seks dla przyjemności z przyjacielem czy z przyjaciółką albo dlatego, że chce odkrywać erotykę, to dla wielu ludzi jest w tym coś zdrożnego lub podejrzanego moralnie. Zwłaszcza jeśli ten ktoś jest kobietą.