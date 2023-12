Najgorsza drużyna mundialu, ale i największy wygrany. "Los robotników nikogo już nie obchodzi"

Od grudnia 2022 roku nie przybyło niepodległych państw, ale o Katarze mówi się, że właśnie wtedy pojawił się na mapie świata. To oczywiście przenośnia, bo niepodległość i dzisiejsze granice emirat uzyskał w 1971 roku. Ale przez dekady rzeczywiście pozostawał w cieniu większych, zamożniejszych i silniejszych politycznie sąsiadów - Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Iranu.

Na przestrzeni lat pozycja Kataru w świecie rosła. Przyczyniły się do tego przede wszystkim odkryte pod katarską ziemią złoża gazu i upowszechnienie technologii jego skraplania, pozwalającej Katarczykom eksportować błękitne paliwo do niemal każdego zakątka świata. Od połowy lat 90. Katarowi służy też Al-Dżazira - nadająca po angielsku i arabsku stacja telewizyjna prezentuje katarską wizję świata. Dobrze widać to przy okazji relacjonowania konfliktu izraelsko-palestyńskiego: ponieważ kwestia palestyńska od lat wysoko stoi w politycznej agendzie Kataru, Al-Dżazira przedstawia wyłącznie palestyńską narrację obecnych wydarzeń w Strefie Gazy.