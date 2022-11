To transakcja biznesowa: ty zdobywasz medal, my ci płacimy. Zrobiłeś swoje? Możesz odejść

Prawa ręka na sercu, wzrok zwrócony na flagę i głośno odśpiewany hymn. To przedmeczowy rytuał znany z każdej dyscypliny. A jednak tym razem było w nim coś niespójnego. Coś, co budziło niemal konsternację. Szesnastu z siedemnastu przygotowujących się do meczu z Polską piłkarzy ręcznych reprezentacji Kataru urodziło się poza tym krajem.