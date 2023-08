Kapitan reprezentacji przed plutonem egzekucyjnym. "Zabierali kosztowności z poplamionych krwią ciał"

Villaplane z własnego wyboru stał po stronie morderców, po stronie bestii. On, zaledwie 14 lat wcześniej dumny i wzruszony kapitan drużyny narodowej, prowadzący ją do boju w mistrzostwach świata w piłce nożnej.

Villaplane: najszczęśliwszy dzień w moim życiu

Imprezy nie poprzedzają eliminacje, powstała 26 lat wcześniej FIFA do wszystkich zrzeszonych w niej krajów wysyła zaproszenia do rywalizacji o tytuł. 28 lutego, kiedy mija ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń, chętnych wciąż jest niewielu - Argentyna, Boliwia, Brazylia, Chile, Meksyk, Paragwaj, Peru i USA. Z Europy nie zgłasza się nikt, z powodu bardzo prozaicznego - reprezentacje musiałyby ruszyć w długą i kosztowną podróż przez Atlantyk, oczywiście statkiem. Do tego zawodnicy są amatorami, muszą pracować na chleb. Kto da im urlop, żeby w krótkich spodenkach uganiali się za piłką? Przecież to niepoważne.