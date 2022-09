Od wyklętej kochanki do królowej małżonki. Dlaczego świat wybaczył Kamili

Wnuczka barona, praprawnuczka metresy

Jako nastolatka Kamila wyjechała do Szwajcarii do prywatnej szkoły Mon Fertile dla dziewcząt z wyższych sfer, a gdy wróciła stamtąd do Londynu, była gotowa, by zadebiutować wśród brytyjskiej socjety. Przez rok pracowała jako recepcjonistka w firmie dekoracyjnej Sibyl, Colefax and Fowler, ale zwolniono ją za to, że się spóźniała. Po nocnych imprezach nie zawsze udawało się jej wstać do pracy. Zabawna, rozrywkowa i atrakcyjna dziewczyna odnosiła za to liczne sukcesy towarzyskie.