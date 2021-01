Byłaś na proteście? Mają cię na liście. Nie byłaś? Pewnie też cię mają

Ale prywatność wcale się nie skończyła. Istnieje, dopóki to my kontrolujemy, co pokazujemy światu. Ta kontrola jest jednak coraz trudniejsza. Dlaczego? Wyjaśnia to w rozmowie z Magazynem TVN24 Wojciech Klicki, prawnik i aktywista z fundacji Panoptykon, która bada, jak żyje nam się w "społeczeństwie nadzorowanym" i walczy o to, byśmy to my, a nie ktoś inny, mieli władzę nad naszym życiem. Klicki specjalizuje się w tematyce uprawnień policji i służb specjalnych oraz relacji praw człowieka i bezpieczeństwa.