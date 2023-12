"Świat przyrody cichnie". Jedyna Polka na prestiżowej liście o tym, dlaczego warto się zatrzymać i posłuchać

Jej zamiłowanie do słuchania przyrody rozwinęło się po tym, gdy jako 10-letnia dziewczynka otrzymała encyklopedię na płycie CD. Było na niej kilka krótkich nagrań z głosami ptaków. Kiepskiej jakości, ale to wystarczyło, by rozbudzić ciekawość, która trwa do dziś. Początkowo nagrywała głosy ptaków dyktafonem i mikrofonem od komputera, dopiero po ukończeniu studiów mogła pozwolić sobie na profesjonalny sprzęt nagrywający.