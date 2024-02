Jest afera czy jej nie ma, czyli o co chodzi z tą całą fuzją?

Postanowiliśmy więc uporządkować wiedzę o tym procesie i przedstawić ją z dokładnymi odniesieniami do dokumentów, tak by każdy, kto chce, mógł sobie sam wyrobić zdanie.

1.

To nie jest prawda. Po prostu. Komisja Europejska nic nam nie kazała. Z inicjatywą połączenia wyszedł koncern kierowany przez Daniela Obajtka. Był to tylko i wyłącznie pomysł Daniela Obajtka i kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Nikt nas do fuzji nie zmuszał, nie mieliśmy żadnego obowiązku lub konieczności prawnej, by przeprowadzić ten proces.