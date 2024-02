"Jerozolima? Niebezpieczne miejsce do życia"

Matthew Teller jest brytyjskim dziennikarzem i pisarzem, zajmuje się Bliskim Wschodem. Ale nie tylko. "Mam szczęście, że spędziłem pół życia, mieszkając, pracując i podróżując na Bliskim Wschodzie i poza nim - aż do Antarktydy" - pisze o sobie.

Jerozolima - zawsze była, ale teraz jest jeszcze bardziej - w centrum konfliktu między Palestyńczykami a Izraelczykami. - To nie jest bezpieczne miejsce do życia - przestrzega Teller. - Dla Palestyńczyków, którzy znajdują się pod stałą izraelską okupacją, ale i dla Żydów, z powodu obecnego rządu, który ich życie uczynił dużo bardziej problematyczne - dodaje.

Jacek Tacik: Prezydent Argentyny ogłosił w Izraelu decyzję o przeniesieniu ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy. Co to oznacza?