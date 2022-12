Nawet w arabskich mediach wojna w Ukrainie zepchnęła na dalszy plan katastrofę w Jemenie

Jest 1 grudnia. Wyżyny nieopodal miasta Marib. Lokalne media donoszą, że rebelianci z grupy Huti atakują siły rządowe ciężkimi karabinami maszynowymi, czołgami i artylerią, by przebić się do miejscowości Al-Akad i Al-Ramelah. Dochodzi do dwudniowego starcia.