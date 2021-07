Jan Tomasz Gross: miejscowa ludność wymordowała swoich żydowskich sąsiadów, nie żadni Niemcy

Gdyby Polacy spalili żywcem 340 żydowskich dzieci, kobiet i starców w jedwabieńskiej szopie, a nie 1600, czy to by zmieniło wymowę tej zbrodni? I co w związku z tym, czy mamy odetchnąć z ulgą? Nie jesteśmy jednak tacy straszni? Potrafiliśmy zabić "jedynie" 340, a nie 1600 Żydów? - pyta retorycznie prof. Jan Tomasz Gross Jacka Tacika w cyklu "Rozmowy polsko-niepolskie". 10 lipca mija 80 lat od pogromu w Jedwabnem.