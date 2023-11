"Jedni się pakują, inni płaczą, a jeszcze inni myślą, jak przeczekać"

Prof. Itrich-Drabarek zwraca uwagę, że po ośmiu latach rządów PiS wyborcy są już zupełnie inni: - Są bardziej świadomi swoich praw i obowiązków, a politycy powinni to wziąć pod uwagę. Muszą dać odpowiedź na pytanie o to, jakie prawa mają obywatele jako konsumenci usług publicznych.

Ale na razie widzą premiera, który dostaje misję tworzenia rządu, choć wszyscy wiedzą, jak to się skończy, bo PiS nie ma przecież w Sejmie większości. Jak to działa na urzędników?

Gdyby byli osadzeni w takiej kulturze prawnej i tradycji, która dawałaby im możliwość przyglądania się temu bez emocji, pewnie obserwowaliby to z dużo większym dystansem. Przygotowywaliby się spokojnie do zmiany, gdyby mieli pewność, że mają ciągłość pracy i będą mogli realizować rozpoczęte wcześniej projekty. Tymczasem wiedzą, że gdy przychodzi nowy rząd, pojawiają się zupełnie nowe plany, a stare trafiają głęboko do szuflady.