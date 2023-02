Jeden kraj, ta sama wojna, a kompletnie inna rzeczywistość. "Poproszę 17 pizz. Chłopaki w okopach chcieli..."

Władysław ze swoim około 20-letnim synem siadają przy barze w pubie na Starym Mieście we Lwowie . Zbliża się koniec stycznia 2023 roku. Gdyby nie przerwy w dostawach prądu i pogrzeby żołnierzy, którzy zginęli na froncie, o wojnie można byłoby tu zapomnieć. Ludzie spacerują, restauracje i słynne lwowskie kawiarnie pełne klientów. Przed budynkiem lwowskiej opery słychać muzykę ulicznego grajka, a rodzice kupują dzieciom podświetlane balony. Nawet godzina policyjna nie jest zbyt uciążliwa we Lwowie - obowiązuje dopiero od północy.

Władysław z synem zamawiają po piwie. Nie mija 10 minut, gdy podchodzi do nich trzech miejscowych. Atmosfera gęstnieje w oka mgnieniu.

We wschodniej, rosyjskojęzycznej części Ukrainy całkiem możliwe, że Włada poznaliby w knajpie. Nie jest tam całkowicie anonimowy. Ludzie znają go z mediów społecznościowych, zwłaszcza z Instagrama, gdzie jeszcze przed rosyjską inwazją na Ukrainę chwalił się udanym życiem zamożnego biznesmena, odwiedzającego plaże i restauracje w egzotycznych krajach.

Viacheslav Onyshchenko/Global Images Ukraine via Getty Images

Odessa, listopad 2022. Lokale otwarte dla gości pomimo wojny Viacheslav Onyshchenko/Global Images Ukraine via Getty Images

Na dworcu w Kramatorsku słychać front

Pociąg dalej na wschód już nie pojedzie. Według rosyjskiego prawa to już Rosja , bo prezydent Władimir Putin pod koniec września 2022 roku podpisał "porozumienia" o przyłączeniu czterech ukraińskich obwodów, w tym donieckiego, do Rosji.

Na peronie w Kramatorsku na razie jednak Rosji nie widać. Jest połowa stycznia, wysiadam razem z ponad setką wojskowych, nie rosyjskich, a ukraińskich. W większości to oni byli pasażerami pociągu jadącego z Kijowa. Wracają z urlopów. Mają ze sobą spore plecaki, które wypchały im rodziny i znajomi. To i tak szczęściarze, bo przez nasilające się walki w Donbasie żołnierzom coraz trudniej namówić przełożonych do wypisania przepustki. Ci, którym jeszcze niedawno obiecywano pięć dni wolnego, dostają góra trzy. Na dworcu w Kramatorsku spotykają kolegów, którzy wracają z innych miast. Padają sobie w ramiona, ściskają się, niektórzy mają nawet łzy w oczach, gdy znów widzą towarzyszy z okopów.