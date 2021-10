Cyrk powiatowych weterynarzy. Nie widzieli cierpienia Baloo, pierwszy raz widzieli żywego niedźwiedzia

- Przyjaciele, co? - mówi kobieta do dziecka na widok mężczyzny karmiącego niedźwiedzia brunatnego z ręki przez kratę popcornem. - O jeja, o jeja, jaki misiaczek. Ale łapę ma dużą, co?

- A czemu niedźwiedź żre popcorn? - pyta dziecko. - Dlatego jest gruby. On chyba waży tonę. Patrz, mama! - i dalej słychać dziecięcy śmiech. Mężczyzna wchodzi do klatki i posypuje popcornem niedźwiedzia leżącego na ziemi.

Baloo i krokodyl w jednej stali naczepie

Szósta rano 5 lipca - i pod kościołem nadal pusto. A do Pawłowic jadą pracownicy ogrodu zoologicznego w Poznaniu, który zgodził się przyjąć Baloo. Poznańskie zoo już wtedy miało azyl dla niedźwiedzi, odebranych z prywatnych hodowli, ufundowany przez austriacką fundację Cztery Łapy. - Bałam się, że jeśli nie zapewnimy wcześniej miejsca dla Baloo, policja go nie odbierze cyrkowi, bo nie będzie miała dokąd, i cyrk ucieknie do Czech. Byłam przekonana, że muszę dać im gotowe rozwiązanie - wyjaśnia Płaszczyk. Viva! przygotowywała się do tej akcji kilka miesięcy. I co teraz? Odwoływać?