Szef sanepidu: przepraszam, że nie jesteśmy doskonali

Dariusz Kubik: Wrócę na początku panie inspektorze do pańskiego słynnego wywiadu z lutego. Pan wtedy sugerował Polakom, że jeśli są zaniepokojeni, to mogą robić maseczki z biustonosza. Pan mówił, że nie żałuje tych słów, ale dzisiaj, jak pan widzi, jak Polacy przestrzegają albo nie przestrzegają tych obostrzeń, to były dobre słowa wtedy?

Jarosław Pinkas, główny inspektor sanitarny: To były słowa adekwatne do wiedzy, którą cały świat wtedy posiadał. To jest niezwykle ważne, żeby decyzje zmieniać w sytuacji, w których pozyskuje się nowe informacje, nową wiedzę. Pierwszy raz w historii mamy taki wirus, który powoduje pandemię w dobie internetu, gdzie jest szybka wymiana informacji, tysiące ekspertów, dziesiątki różnych wytycznych, publikacji naukowych. Trzeba umieć wybrać te, które wydają się, że są najbardziej sensowne i postępować w odpowiednim czasie z odpowiednim nasileniem.

Jeszcze w styczniu nie wiedziano o tym, że to jest wirus, który przenosi się z człowieka na człowieka. Dopiero 20 stycznia mieliśmy wiedzę o transmisji z człowieka na człowieka. Wszystkie publikacje naukowe do tej pory, w "Lancecie", wytyczne WHO, Europejskiego Centrum Kontroli Chorób, także CDC, czyli Centrum Kontroli Chorób w Atlancie pokazywały, że maseczki nie spełniają oczekiwań. Że nie ma takiej potrzeby, by przy tej pandemii je używać. Badania naukowe, które były intensywnie prowadzone, pokazały, że jest to błąd i z tego błędu cały świat się wycofał.

Także pan...

Także ja. Aczkolwiek proszę pamiętać o tym, że słowo "błąd" być może jest nadmiarowe. Pozyskaliśmy nową wiedzę i trzeba było szybki tę wiedzę zastosować. Robiliśmy dokładnie to samo, co cały świat.

Czyli dzisiaj osoby zdrowe też powinny nosić maseczki w takich sytuacjach, gdy są w tłumie albo w pomieszczeniach.

Zdecydowanie tak. Mamy coraz większą liczbę danych, że maseczki są skuteczne.