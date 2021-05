24/7. Tak policja pilnuje okolic domu prezesa PiS

Warszawski Żoliborz, 9 kwietnia, kilka minut po godz. 10. Jarosław Kaczyński wychodzi z domu tylną furtką od strony ulicy Solskiego. Wita się z ochroniarzami z firmy GROM Group i wsiada do ciemnej skody. Druga skoda z ochroną rusza wolno za wicepremierem. Na miejscu zostaje jeden pracownik firmy ochroniarskiej.

Scenę odjazdu wicepremiera, jak co dzień, obserwują dwaj policjanci po cywilnemu, oparci o odchylone do tyłu fotele nieoznakowanego opla. Tuż po odjeździe Kaczyńskiego zajmujący miejsce pasażera funkcjonariusz zaczyna drzemać. Drugi zerka w stronę willi prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Po kilkudziesięciu minutach zmieniają się.

Prezes PiS udaje się do pracy

Nowa taktyka

Fakt, że policjanci są stale wykorzystywani do ochrony domu prezesa partii rządzącej ujawniliśmy przed blisko rokiem. Z dokumentu, do którego wówczas dotarliśmy, wynikało, że jednorazowo okolic willi pilnuje sześciu policjantów, którzy zmieniają się co osiem godzin. W sumie było ich nawet 18 na dobę.