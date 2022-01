"Wracam do polityki. Czuję się silniejszy niż kiedykolwiek"

To znaczy po dwóch miesiącach, z których jeden spędziłem w szpitalu, a drugi wracałem do pełni formy.

Ostatni raz Jarosław Gowin pojawił się publicznie 16 listopada w Sejmie. Chwilę później stało się jasne, że to nie urlop. Odbierający zazwyczaj telefony lub przynajmniej odpisujący na SMS-y lider Porozumienia zamilkł. Był wówczas zbyt istotnym politykiem, by to "zniknięcie" mogło pozostać niezauważone i nieskomentowane. Zapewne dlatego już 24 listopada jego współpracownicy opublikowali to oświadczenie:

Oczywiście. Trafiłem do szpitala, będąc w połowie drogi. Teraz wracam. To ja sprzeciwiłem się Jarosławowi Kaczyńskiemu w kwestii tak zwanych wyborów kopertowych, potem lex TVN i wolności mediów, aż po Polski Ład. Zapłaciłem za to wysoką cenę, może za wysoką. Ale, co ważniejsze, cenę zapłacili też moi posłowie i współpracownicy, którzy w imię zemsty stali się celem brudnych ataków PiS. Nie chcę, żeby to poszło na marne.