Janusz, co się procedurom nie kłaniał

Dzień po swoim odejściu z Ministerstwa Zdrowia Janusz Cieszyński dzwoni do dziennikarza tvn24.pl. Kilka godzin wcześniej opublikowaliśmy tekst o tym, że były handlarz bronią, który wciąż nie rozliczył się z milionów złotych za zakup respiratorów (umowę z nim podpisał właśnie Cieszyński), handlował maseczkami z państwowym gigantem PKN Orlen. Cieszyński nie ma żadnych zastrzeżeń do merytorycznych informacji w tekście. - Ale sam pan widzi, że Andrzej Izdebski (były handlarz bronią - red.) jednak miał doświadczenie w branży medycznej – mówi poważnym głosem były już wiceminister.

Ciężko wyczuć, czy w tak kuriozalny sposób próbuje bronić jednej z najgorszych decyzji w swoim życiu, czy to forma żartu. Dzwonimy do kolegi Cieszyńskiego, by zapytać, o co mogło chodzić byłemu wiceministrowi. - Ech, Janusz słynie z takiego mocno przyciężkiego poczucia humoru – wzdycha nasz rozmówca. W trakcie zbierania opinii do tego tekstu z rosnącym zaskoczeniem zauważaliśmy, że specyficzne poczucie humoru może być jedną z niewielu wad, jakie u Cieszyńskiego widzą ludzie, którzy się z nim zetknęli. Patriota, świetny menadżer, zdolny urzędnik, doskonały partner do rozmów. "Ochy" i "achy" sypały się zarówno od zwolenników, jak i przeciwników politycznych.