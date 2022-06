"Jeśli popłyną pieniądze z KPO, to pomoże to partii rządzącej? W Brukseli nikt tak nie kalkuluje"

Zachód jednak inaczej patrzy na PiS - głównie dzięki zaangażowaniu Polski w pomoc Ukrainie. Jeszcze do niedawna każdy zachodni lider, który odwiedzał Warszawę - poza spotkaniami z premierem i prezydentem - poświęcił czas opozycji. Teraz to się zmieniło. - Najlepszym na to dowodem jest zgoda Komisji Europejskiej na uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy - komentuje Jan Cienski w "Rozmowach polsko-niepolskich" Jacka Tacika.