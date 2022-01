Rano kubek po kawie, wieczorem śmierć. Tak zabijają śmieci

Losy jelenia, który przez dwa lata żył z 16-kilogramową oponą samochodową na szyi, śledzono niemal na całym świecie. Dzikie zwierzę niechętnie zbliżało się do zabudowań i ludzi. Nieszczęśnika widziano sporadycznie w hrabstwach Park i Jefferson w środkowej części amerykańskiego stanu Kolorado. Mimo wielu prób trudno było go schwytać i usunąć oponę. Udało się to dopiero w październiku 2021 roku, ale nie obeszło się bez strat. Konieczne było usunięcia poroża.