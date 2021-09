Jaś narysował w szkole swój pomysł na śmierć

Chłopiec - na potrzeby tego tekstu nazwiemy go Jasiem - nie dawał rodzicom sygnałów, że nie chce już żyć.

Koniec świata

Tłumaczy, że z samobójstwem jest jak z katastrofą samolotu. Żeby doszło do nieszczęścia, musi nałożyć się kilka, z pozoru niepowiązanych, czynników. W przypadku Jasia zaczęło się od zakorzenionej w nim fobii społecznej. Stresowały go kontakty z rówieśnikami, ale ostoją bezpieczeństwa byli dla niego rodzice: kochający i zaangażowani.

- W szkole ktoś rzucił anegdotą o końcu świata. Na nieszczęście, rówieśnicy zauważyli przerażenie Jasia. Od tego momentu, dla zabawy, karmili go wizją niechybnego końca. Co ważne, chłopiec wytworzył w sobie przekonanie, że zostanie rozdzielony z rodzicami - mówi prof. Gmitrowicz.

- Wie pani, jak myślę o końcu świata, to się boję tak, że aż zamykam oczy - powiedział jej na spotkaniu w łódzkiej Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.

- Skoro tak się bał, to dlaczego ukrywał swoje przerażenie przed rodzicami? - pytam.

- Bał się, że przeszkodzą mu w realizacji planu i w ten sposób zmuszą go do zmierzenia się z koszmarem końca świata. Jego dziecięca psychika dotarła do ściany, z którą nie potrafiła sobie poradzić - mówi suicydolog.