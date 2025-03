Rządowy szeryf od ekologii pod ciągłym obstrzałem. Z sukcesami chroni przyrodę, ale czy "z głową"?

Wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała donosi do prokuratury na swoich adwersarzy. Przedstawiciele tak zwanej branży drzewnej odbierają to doniesienie jako atak na swoich liderów. To kolejna odsłona konfliktu, który trwa nie od dzisiaj. Skąd się wziął? I czy ktoś jeszcze stoi po stronie głównego konserwatora przyrody?