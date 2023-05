Jak sądy karzą pijanych celebrytów, a jak zwykłych kierowców? Przeanalizowaliśmy 250 wyroków

Znani kontra nieznani

Żeby to sprawdzić, zapoznaliśmy się z 250 wyrokami dotyczącymi pijanych kierowców. Skorzystaliśmy z Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych - dostępnej dla wszystkich bazy danych, do której trafiają zanonimizowane sądowe orzeczenia. Sądy zobowiązane są między innymi do publikowania wyroków "o szczególnym znaczeniu społecznym". Czy sprawy pijanych kierowców mają takie znaczenie? Sądy nie są tu zgodne. Niektóre, jak ten w Piotrkowie Trybunalskim, publikują takie orzeczenia, a inne - na przykład Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia - nie.

Do naszej analizy wybraliśmy sprawy osób, które wcześniej nie były karane za jazdę po alkoholu. Interesowały nas wyroki na kierowców, którzy nie doprowadzili do wypadku, a co najwyżej do kolizji. Nie braliśmy pod uwagę również spraw, w których na wyrok mogły wpłynąć inne okoliczności - na przykład wcześniejsza kradzież auta. Skupiliśmy się wyłącznie na pijanych, zatem bez uwzględnienia osób pod wpływem innych substancji psychoaktywnych takich jak narkotyki. Przedmiotem naszej kwerendy były wyłącznie wyroki sądów pierwszej instancji.