Jak przetrwać święta? "Warto zapytać, czy chcemy mieć rację, czy relacje"

Joanna Gutral: Mówią raczej, że się boją. Na przykład tego, że będą musieli pojechać do rodziny. Albo tego, że będą musieli się z kimś spotkać. To oczywiście prowadzi później do stwierdzenia, że nie lubią świąt, ale kryje się za tym cały zestaw doświadczeń, który ich spotkał. To są osoby, które obawiają się zderzenia z rodziną. Są w nich pewne lęki czy obawy związane z tym, czego się spodziewają w czasie świąt. Mówią: Już się boję, co to będzie! W święta zawsze była awantura! W święta wszyscy chodziliśmy jak na szpilkach! Rodzice nie chodzili w święta do pracy, więc częściej się ze sobą kłócili... Gdy to od kogoś słyszę, zaczynam się z nim zastanawiać, co te doświadczenia zrobiły w jego życiu. Czy wciąż widzi je w perspektywie dziecka, które nie ma przecież mocy decydowania o tym, co się w święta dzieje? A może jednak widzi, że sytuacja się już zmieniła i może powiedzieć na przykład: Nie mów do mnie w ten sposób! Nie zgadzam się na takie zachowanie!