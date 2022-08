Patent na "sinozielony kożuch". Jak działa kombajn wodny?

Co roku ten sam scenariusz. Najpierw długie oczekiwanie na upragniony urlop, potem nerwowe sprawdzanie prognozy pogody. Bo co to za wakacje bez opalania i przyjemnie chłodzącej kąpieli? Załóżmy, że się udało. Kowalskiemu los sprzyja. Opadów brak, temperatura powyżej 20 stopni, niemal bezwietrzna pogoda. Już tylko kilka kroków dzieli go od wymarzonego wypoczynku. Już wita się z gąską i wtem na horyzoncie dostrzega czerwoną flagę. Chwilę później dociera do niego, że wszystkie plany właśnie wzięły w łeb.

Sinice nie tylko w Bałtyku

- Zakwity sinicowe to temat, który powraca co roku podczas wakacji, kiedy zaczynają "kwitnąć" na Morzu Bałtyckim, ale to jest tak samo problem wód śródlądowych. Zakwity te pojawiają się, kiedy wody są przeżyźnione. Jeżeli ta żyzność jest naturalna, to zakwity są krótkotrwałe - mowa tu o tygodniu, dwóch. Jeżeli zbiornik wodny jest przeżyźniony, czyli jest w nim za dużo związków fosforu i azotu, a do tego jest jeszcze ciepło i świeci słońce, to te zakwity mogą być długotrwałe i trwać nawet pół roku - objaśnia prof. Elżbieta Wilk-Woźniak z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.