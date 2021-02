Szczyt erotyzmu to mrówki pod spódnicą? Już nie. Jak napisać erotyk i nie umrzeć ze wstydu

Pornografia, erotyka, romans. Niemal każdy z nas czytał, mało kto się do tego przyzna. Nie ma dziś bardziej popularnych książek niż te bardzo dosłownie opisujące relacje damsko-męskie. Ale dlaczego autorzy piszący o seksie robią to tak fatalnie? I dlaczego większość z was napisałaby książkę o "tych sprawach" lepiej, ale ze wstydu nigdy tego nie zrobi?