"Agresywny, ale nie psychopata. Raczej pozbawiony emocji. Na pewno inteligentny"

Zdjęcie: Yousef Masoud/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Z Hamasem nie da się negocjować ani zawierać jakichkolwiek umów. Jeżeli zakładnicy mają wrócić do domów, a w to wierzę, to będą musieli zostać uwolnieni. Siłą. Przez izraelskie wojsko - mówi Michael Koubi, były oficer Szin Bet. W rozmowie dla tvn24.pl opowiada między innymi o przywódcy Hamasu w Strefie Gazy.