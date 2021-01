Nie było licencji, ale już są. Tak Emilewiczowie jeździli na nartach

Jak to możliwe, skoro stoki są zamknięte w związku z wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami?

Trasa trudna, trasa łatwiejsza

By wejść na stok z położonego niżej parkingu, rodzina Emilewiczów musi pokonać wysokie schody. W czasie gdy synowie państwa Emilewicz zakładają narty, ich ojciec obserwuje narciarzy na stoku. Po chwili małżonkowie wracają do samochodu i odjeżdżają, a ich dzieci zaczynają szusować.

Wszyscy trzej są wpisani na listę zawodników szkółki. Lista na co dzień leży na ladzie w znajdującym się przy stoku barku. Tak to tutaj działa: wchodzi się do barku, wymienia nazwisko z listy i wówczas można iść na stok.