Sposób na inflację? To proste: KPO

Posiada zarówno obywatelstwo polskie, jak i brytyjskie. Wychował się i przez większość życia mieszkał w Wielkiej Brytanii. Przez ponad sześć lat (od 2007 do 2013 roku) był ministrem finansów w dwóch rządach Donalda Tuska . Odszedł z funkcji po fali krytyki, m.in. związanej z przenoszeniem funduszy z OFE do ZUS.

Galopująca drożyzna, z którą mamy dzisiaj do czynienia, składa się co najmniej z dziesięciu procent tak zwanej inflacji bazowej. To jest część, którą zawdzięczamy obecnej władzy. Dla mniej zamożnych jest ona jeszcze wyższa. Muszą kupować rzeczy pierwszej potrzeby. Nie mieli wcześniej jak oszczędzać.

W Polsce to 16 procent [rozmowa odbyła się jeszcze przed ogłoszeniem, że inflacja przekroczyła 17 procent - red.]. Jednak dla mniej zamożnych, także znacznej części klasy średniej, którzy większą część swojego dochodu wydają na żywność, ogrzewanie, koszty mieszkania i transportu, to już 25 procent, a może i 30 procent, i więcej. Jesteśmy daleko od Turcji, ale idziemy jej śladem.

Tylko raz powiedziałem, że nie ma pieniędzy i wtedy już dwa lata nie byłem ministrem finansów. Było to w noc wyborczą w 2015 roku i chodziło mi o to, że nie ma ich na obietnice PiS składane podczas kampanii wyborczej. I okazało się, że miałem rację. Partia Kaczyńskiego miała pomóc frankowiczom, a nie pomogła. Przyrzekła, że 500 plus będzie na każde dziecko, a uruchomiła to dopiero na miesiąc przed końcem kadencji i kolejnymi wyborami!