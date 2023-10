"Izraelski wywiad musiał wiedzieć o zagrożeniu, ale je zignorował"

- Netanjahu przez ostatnich czternaście lat działał na wzmocnienie Hamasu. Zgadzał się, żeby Katar wydatnie go finansował. Premier Izraela działał na zasadzie: dziel i rządź. Nie chciał dopuścić do połączenia Zachodniego Brzegu z Gazą - stwierdza były ambasador.

Gerszon Zohar: Izrael to oddzielna planeta na Bliskim Wschodzie. Otoczona Iranem i Palestyną. I przez ostatnie dziesięciolecia musieliśmy się zmagać albo z jednym, albo z drugim. I nagle te problemy się połączyły.

Jacek Tacik: Jak to rozumieć?

Do tej pory z Hamasem, który rządzi w Strefie Gazy, prowadziliśmy konflikty, rundy zbrojne. To nie była pełnoskalowa wojna. Rakieta za rakietę. Nie było bezpośredniej fizycznej konfrontacji. Nasze wojsko trzymało się z daleka od Gazy. Ich bojownicy nie przekraczali granicy z Izraelem. Ale to się zmieniło 7 października.