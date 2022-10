"Używają dzieci do rozprawienia się z demonstrantami, każą im bić, a nawet zabijać". Kryją się w ambulansach

Jak mówią mi Iranki, z którymi rozmawiałam rządzący nie mają dostatecznie dużej armii, która pozwoliłaby im rozprawić się z tak dużymi demonstracjami, dlatego do walki wykorzystują wręcz dzieciaki, które mają po 12, może maksymalnie 15 lat. I każą im bić, a nawet zabijać ludzi. Używają też karetek pogotowia. - Zarówno oddziały wojska, jak i policji poruszają się po ulicach ambulansami. To oczywiste, że jak demonstrujący widzą karetkę, to od razu ją przepuszczają. A potem żołnierze i funkcjonariusze pakują do tych karetek protestujących i zawożą ich do aresztu. To przecież wbrew wszelkim zasadom humanitaryzmu - mówią.