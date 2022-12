Czy da się przeżyć za 20 procent pensji? Za 40 lat będzie trzeba

Na końcu drogi zawodowej na tych, co wchodzą obecnie na rynek pracy, i dzisiejszych 30-35-latków nie czeka garnek złota. Emerytury dzisiejszych młodych raczej nie zajmują, a tych co i owszem - mogą przerażać. Bo skoro żyjemy coraz dłużej, to i więcej czasu spędzimy na emeryturze, ale co to będzie za życie za 20 procent dzisiejszej średniej pensji?