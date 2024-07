Wielki Niemowa, przyszły Tarzan i cztery Oscary

Panowały upały, czasami nie do zniesienia. Kiedy lekkoatleci startowali te 100 lat temu w przełajach, temperatura sięgała 45 stopni Celsjusza, co spowodowało, że z 38 śmiałków do mety dotarło tylko 15, a ośmiu opuściło trasę na noszach. Potem, przez kilka godzin, przedstawiciele Czerwonego Krzyża i lokalna policja szukali w okolicy tych, którzy zasłabli lub zabłądzili.