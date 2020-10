Stawianie na głowę. Psycholożka Igi Świątek zdradza, jak ona to robi

View this post on Instagram

🔥Pre-season is officially over!!! I'm glad that everyone was present on the last practise (some with body, others with soul)🤣 🔥Oficjalnie zakończyliśmy okres przygotowawczy!!! Cieszę się, że na ostatnim treningu wszyscy byli obecni, jedni ciałem, inni duchem.🤣 #ready