Iga Świątek o Wielkim Szlemie: przed maturą stres był podobny

Świątek awansowała do półfinału Roland Garros

W czwartek Iga Świątek o finał singla zagra z Argentynką Nadią Podoroską, która do głównej drabinki też dostała się z eliminacji.

- Szczerze mówiąc, nerwowo, ale na szczęście mam psychologa w zespole, to pomaga. Mogę zawsze poprosić Darię (Abramowicz, psycholożka sportu współpracująca z Igą Świątek - red.), żebyśmy zrobiły jakieś ćwiczenia relaksacyjne, z tym nie ma problemu. Na pewno te emocje są na tyle duże, że ta noc była niespokojna.

Pojawiały się głosy, że skoro tak dobrze ci idzie w singlu, to może lepiej odpuścić debla i nie grać o wszystko. Potrafiłabyś?

- Myślę, że gdybym podjęła taką decyzję, to nawet moja partnerka by zrozumiała, że singel jest dla mnie priorytetem. Ale szczerze mówiąc, na tyle dobrze się czuję fizycznie i tak dobrze mi idzie, a moja partnerka często prowadzi naszą grę na korcie, że ten debel nie jest aż tak angażujący. Dla mnie to nie jest problem.