Eksperci Czarnka to historycy. A co mówią o teraźniejszości? Tak rodzi się HiT

W swoich karierach szczegółowo badali między innymi historię Kościoła czy ruchów oazowych. Nauczycieli nie martwi jednak to, że co eksperci Czarnka mają do powiedzenia o historii, ale to, co mówią o współczesnej Polsce i świecie. Atakują opozycję, społeczność LGBT czy Unię Europejską. Czy tego będą chcieli nauczyć młodzież?