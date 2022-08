"Heartstopper". Jak Alice Oseman skradła serca nastolatków?

Pewnie znacie ten dialog z "Kubusia Puchatka" Alana Alexandra Milne'a, historii, która ukazała się niemal sto lat temu. Nadal wpisuje się go jako dedykację do książek, kilka słów w pamiętniku, a wraz z rozwojem mediów społecznościowych coraz więcej osób wysyła obrazki z tym cytatem przyjaciołom. Sieć jest ich pełna.

Te słowa są ciepłe, otulają jak pluszowy koc, uśmiechamy się do nich mimowolnie. Podobny efekt wywołują krótkie rozmowy między rysunkowymi Charliem i Nickiem z komiksu "Hearstopper" Alice Oseman, którymi dziś (niekiedy zamiast własnych słów) wymieniają się nastolatki z całego świata, by opowiadać sobie o przyjaźni, miłości i innych uczuciach.

Czy za sto lat te słodkie obrazki będą równie kultowe co teksty z "Kubusia Puchatka"? Tego nie wiadomo. Pewne jest za to, że dziś są globalnym fenomenem.

367 tysięcy - tyle ocen otrzymał pierwszy tom "Heartstoppera" w portalu Goodreads, gdzie książki oceniają czytelnicy i czytelniczki z całego świata. Jego średnia ocena to dziś 4,55 w pięciostopniowej skali.

Jak do tego doszło?

Najpewniej z miłości. To uczucie, które Oseman nie tylko przepięknie - nieśpiesznie i z wrażliwością - opisuje, ale które przede wszystkim wzbudza u swoich - szczególnie młodych - czytelników i czytelniczek.

Miała 17 lat, gdy usłyszał o niej świat

Alice Oseman, Brytyjka, rocznik 1994. Urodziła się w Chatham w hrabstwie Kent i ze swoim młodszym bratem Williamem dorastała w wiosce niedaleko Rochesteru. W 2016 roku ukończyła studia licencjackie z literatury angielskiej na Uniwersytecie Durham. Ale jeszcze zanim to zrobiła, została znaną pisarką! Prawdziwym objawieniem świata literatury, a dokładnie gatunku "young adult", bo pod taką nazwą promuje się za granicą książki skierowane do młodzieży.

Dla wielu nastoletnich czytelniczek i czytelników jej życiorys brzmi jak spełnienie marzeń, bo kontrakt na opublikowanie debiutanckiej powieści podpisała, mając zaledwie 17 lat. I to nie z byle kim, bo z gigantem, jakim jest HarperCollins. To działające od ponad 200 lat wydawnictwo jest dziś jednym z największych na świecie i wydaje m.in. bestsellerowych twórców, takich jak C. S. Lewis, Agatha Christie czy J.R.R. Tolkien.