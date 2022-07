Państwo na 600 hektarach. Witamy w małych Prusach

Ale czy to wolno za pieniądze państwowe konstruować sztucznie wioski tak estetycznie piękne? - pytał w 1908 roku Zygmunt Dziembowski, polski poseł do pruskiego landtagu. Miał na myśli Golęczewo, przemianowane wtedy na Golenhofen. Po 114 latach jedziemy sprawdzić, czy godzi się budować takie wioski.

52°32′07″N, 16°49′05″E

Do początku XX wieku leżące 17 kilometrów od Poznania Golęczewo było zwykłą, spokojną, wręcz nieco zapomnianą wsią. Nie wyróżniało się niczym, no może poza wiekiem. Pierwsza wzmianka o Golęczewie pochodzi z 1313 roku i taką też datę zobaczymy na obelisku, który stanął tutaj w 2013 roku, na 700-lecie miejscowości. Ale najnowsze badania archeologiczne wskazują, że osadę założono tu przynajmniej w XI wieku.

Dzisiaj większość kierowców Golęczewa może nawet nie zauważyć. Choć wieś znajduje się przy drodze krajowej nr 11, którą dojedziemy z Poznania do Koszalina, to nie zobaczymy tam tablic informujących o wjeździe do miejscowości. Te znajdują się zaraz po zjeździe na zachód od trasy. Miejscowość mogą kojarzyć kierowcy ciężarówek. A to za sprawą zajazdu, w którym można zjeść schabowego za niespełna 20 złotych czy flaki za 15 złotych.