Ksiądz odsunął folię i oniemiał. Kradzież, która wstrząsnęła Polską

Przesłuchali ponad 1100 podejrzanych, milicjanci zaglądali do wszelkich melin. Ale sprawę pozwolił rozwikłać jeden telefon. Od mężczyzny, który twierdził, że widział aniołki w garażu. 35 lat temu doszło do kradzieży, która wstrząsnęła Polską i zmobilizowała do pracy wszystkie służby PRL.